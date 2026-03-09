На юге Финляндии к 2027 году будет развёрнуто подразделение системы связи НАТО

В Риихимяки на юге Финляндии к 2027 году будет развёрнуто подразделение системы связи и информации НАТО, в состав которого войдут порядка 60 человек, сообщает Минобороны страны.

«Запуск работы подразделения запланирован на начало 2027 года», — говорится в пресс-релизе.

В его задачи будет входить предоставление систем связи и информации для поддержки управления силами НАТО.

В подразделении будут работать около 60 сотрудников — финских специалистов.

В феврале стало известно, что многонациональный штаб передовых сухопутных войск НАТО разместят в Рованиеми в области Лапландия на севере Финляндии.