Падение иранской ракеты в Тель-Авиве попало на видео

В Бат-Яме на жилой сектор упал осколок ракеты. Ролик, снятый камерами видеонаблюдения, опубликовал «9 канал Израиль».

Бат-Ям — город в Тель-Авивском округе Израиля. Название в буквальном переводе означает «дочь моря». Вместе с городами Холон, Ришон-ле-Цион входит в состав агломерации Гуш-Дан (Большой Тель-Авив).

Журналисты заметили, что осколки ракет упали в общей сложности в 12 точках, в частности, ударили по спортзалу школы в Холоне. Погибли два человека, двое получили ранения.

В командовании тыла подчеркнули, что при сигнале тревоги следует найти укрытие и не покидать его 10 минут после объявления о завершении ракетной атаки.

Иран атаковал американскую базу в Израиле

Иранские СМИ сообщили ранее, что КСИР нанес удары по Тель-Авиву с помощью ракет с разделяющейся боевой частью.