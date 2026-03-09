Рыбаки сняли на видео ЧП на борту авианосца США у Ирана

Опубликованы кадры, снятые с борта арабского траулера в аравийском море.

Рыбаки жарят шашлык на механическом вертеле (эта деталь добавляет милоты всей истории) и наблюдают за полетами американских самолетов в Иран с борта авианосца Abraham Lincoln.

Один из истребителей F/A-18E Super Hornet прошел низко над траулером, можно было рассмотреть пять подвесных топливных баков под его крыльями и фюзеляжем, а также момент выпуска шасси и посадочного гака.

С использованием пяти ПТБ масса топлива на борту возрастает до 171 тонны, к тому же Super Hornet может выступать в роли самолета-заправщика.

В конце ролика в кадр поала нештатная ситуация на борту авианосца. Совершивший посадку самолет, не останавливаясь, включил форсаж и вновь поднялся в небо. Вероятно, не сработал аэрофинишер.