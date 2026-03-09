Британский авианосец привели в состояние повышенной боеготовности

Британский авианосец HMS Prince of Wales приведен в состояние повышенной боевой готовности, командование потребовало от моряков быть готовыми к выходу в море в течение пяти дней. Об этом пишет Telegraph.

HMS Prince of Wales — авианосец класса «Куин Элизабет», входит в состав военно-морского флота Соединенного Королевства. Способен нести до 48 многоцелевых истребителей-невидимок F-35B Lightning II и вертолетов Merlin для раннего предупреждения в воздухе и борьбы с подводными лодками.

«Авианосец HMS Prince of Wales всегда находился в состоянии высокой боевой готовности, и мы повышаем готовность авианосца, сокращая время, необходимое для выхода в море в случае любой боевой операции», — уточнили в британской армии.

Автор статьи заметил, что по традиции эскорт корабля такого класса включает два-три эсминца или фрегата и ударную подводную лодку.

Вместе с тем, пояснил обозреватель, в составе Королевского флота только эсминец HMS Dragon и фрегаты HMS Somerset и HMS St Albans готовы к военным действиям, остальные находятся на ремонте или имеют дефекты.

По его данным, в свете сложной ситуации на флоте сопровождение авианосца будет обеспечено союзниками по НАТО — Францией, США и другими европейскими странами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи со стороны Британии. В том числе, нет потребности в отправке авианосцев.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в союзниках, присоединяющихся уже после того, как США «победили».