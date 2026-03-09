"Вот и вся разница": генерал объяснил провал Трампа в Иране

Соединенные Штаты оказались неспособны быстро восполнить запасы ракет для систем противовоздушной обороны в условиях масштабного конфликта с Ираном. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что экономическая неэффективность американской стратегии и неготовность промышленности к массовому производству боеприпасов ставят Пентагон в критическое положение перед лицом роя дешевых беспилотников.

«Конечно, они много долларов могут напечатать, но они мало делают ракет. Американцы оказались не готовы именно к борьбе с большим количеством беспилотников», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как сообщает ТАСС, депутат указал на колоссальный разрыв в стоимости вооружений. Если один иранский беспилотник обходится в несколько десятков тысяч долларов, цена ракеты к комплексу Patriot доходит до миллиона. По мнению парламентария, эта математическая пропасть делает текущую модель обороны США бесперспективной.

