Армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана
Израильские военные заявили о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана.
Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы израильской армии.
«В ночь на понедельник войска ЦАХАЛ начали целенаправленный и ограниченный рейд в районе на юге Ливана с целью обнаружения и ликвидации террористов и разрушения инфраструктуры «Хезболлы», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что жертвами израильских атак на Ливан стали целые семьи, погибла и беременная женщина.