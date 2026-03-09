Армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана

Израильские военные заявили о начале наземной операции против «Хезболлы» на юге Ливана.

© Global look

Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы израильской армии.

«В ночь на понедельник войска ЦАХАЛ начали целенаправленный и ограниченный рейд в районе на юге Ливана с целью обнаружения и ликвидации террористов и разрушения инфраструктуры «Хезболлы», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что жертвами израильских атак на Ливан стали целые семьи, погибла и беременная женщина.