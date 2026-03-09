ВС России установили контроль над населенным пунктом Голубовка в ДНР

По данным министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили 754 беспилотника ВСУ.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три управляемые авиабомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Вооружённые силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции 1 325 военнослужащих.

Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ. Также ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.