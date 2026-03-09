Япония развернет ракеты большой дальности собственного производства

Япония готовится к развертыванию первой партии ракет большой дальности, разработанных внутри страны, сообщает Associated Press. Противокорабельные ракеты Type-12 уже прибыли в армейский лагерь в юго-западной префектуре Кумамото. Ожидается, что на боевое дежурство подразделение заступит к концу марта.

В следующем году развертывание Type-12 также запланировано на территориях к западу от Токио.

Отмечается, что некоторые жители Кумамото были возмущены решением властей страны разместить рядом с ними ракеты большой дальности. Несколько десятков человек встретили заезжающую на территорию воинской части технику с транспарантами и антивоенными лозунгами. Кроме того, губернатор префектуры Такаши Кимура заявил, что ни он, ни его подчиненные не были уведомлены о планах министерства обороны по установке противокорабельных систем.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о планах Токио разместить зенитно-ракетные комплексы класса "земля-воздух" на самой западной территории азиатской страны, острове Йонагуни, который находится всего в 125 километрах от Тайваня.

Справка

Модернизированная ракета Type-12 предназначена для обнаружения, отслеживания и уничтожения военных кораблей, угрожающих территориальным водам Японии. Ракеты размещаются в контейнерной пусковой установке на базе грузовика с шасси высокой мобильности 8x8. Автомобиль оборудован развертываемыми гидравлическими стабилизаторами, бронированной кабиной экипажа и интегрированными системами управления огнем.

Сама ракета имеет дальность стрельбы в 1000 километров, оснащена инерциальной навигационной системой с GPS-наведением, а также имеет усовершенствованный аэродинамический корпус, который затрудняет возможность обнаружения и перехвата Type-12 противником.