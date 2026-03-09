Новый Т-80БВМ показал танковый дрифт, зритель снял его на видео

Опубликованы кадры дрифта в исполнении танка Т-80БВМ, модернизированного на "Омсктрансмаше".

Новенькая машина в заводском обвесе: динамическая защита башни, бортов корпуса, резинотканевые экраны, противокумулятивные решетки и маленький "мангал" с рифленым верхом, - лихо крутит развороты по жирной грязи.

По сравнению с тюнингованными на фронте машинами: укутанными в несколько слоев железа и резины, самых причудливых очертаний, похожими на что угодно - например, на технику из "Безумного Макса", - только не на танки, - стоковый Т-80 БВМ выглядит, как новобранец.

Все у него новенькое, необмятое, блестящее... Но 125-мм пушка 2А46М-1 все так же прекрасна, газотурбинный двигатель (его "вертолетный" свист хорошо различим на видео) выдает 1100 лошадиных сил и разгоняет 42-тонную машину до скорости поезда, 65 километров в час.