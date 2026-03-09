В Турции заявили об уничтожении иранской баллистической ракеты

Силам обороны Североатлантического альянса (НАТО) удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Турции.

© Вечерняя Москва

По информации министерства обороны Турции, в небе над страной была уничтожена баллистическая ракета, предположительно запущенная из Ирана. Это первый подобный инцидент с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке, жертв в результате удара нет.

— Мы осуждаем нанесение Ираном ударов по Турции, — приводит слова представителя альянса Эллисон Харт агентство Reuters.

4 марта системы противовоздушной обороны Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.

Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

На этом фоне начали распространяться слухи о том, что Североатлантический альянс (НАТО), членом которого является Турция, может применить в отношении инцидента свою пятую статью, которая предполагает обеспечение коллективной безопасности, однако, по сути, это лишь вовлечет страны альянса в конфликт. Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за произошедшего.