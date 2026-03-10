В Иране заявили об уничтожении значительной части радаров в Израиле

Военные Ирана уничтожили значительную часть радиолокационных систем Израиля. Об этом заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

© Газета.Ru

По его словам, теперь ВС Ирана «стало проще» атаковать военные базы в еврейском государстве.

9 марта военные Ирана ударили по радиолокационной станции военной базы США в Израиле.

Как писало издание Foreign Policy, восстановление американских радиолокационных станций, выведенных из строя иранскими атаками, станет дорогостоящим и долгим процессом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.