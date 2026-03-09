Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

США ждут огромные потери, если они решатся провести наземную операцию на территории Ирана. С такой точкой зрения в беседе с ТАСС выступил военный корреспондент Александр Харченко.

© Lenta.ru

«Это не будет похоже ни на Ирак, ни на Афганистан. Потери американцев вырастут просто кратно, если не на порядок. Потому что, еще раз напомню, сейчас нет эффективной защиты от FPV-дронов», — считает эксперт. Он также подчеркнул, что иранцы на протяжении 40 лет готовились к большому противостоянию, и в случае необходимости они дадут отпор войскам США.

Харченко добавил, что ландшафт Ирана в случае наземной операции сыграет на стороне Исламской Республики — в стране есть много гор, так что американские военные попросту не смогут защитить свою бронетехнику от беспилотников.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не собирается отправлять наземные силы в Иран.