В столице Бахрейна ракета комплекса Patriot упала в жилом районе

В столице Бахрейна — Манаме — произошёл инцидент с зенитной ракетой комплекса Patriot. По информации турецкого телеканала TRT Haber, боеприпас отклонился от заданной траектории и упал в жилой части города.

Сообщается, что ракета дала технический сбой во время полёта, из-за чего потеряла управление и рухнула на территорию городской застройки. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не уточняется.

Происшествие произошло на фоне напряжённой обстановки на Ближнем Востоке. Ранее, 7 марта, жители Дубая и Манамы сообщали о громких взрывах. Спустя несколько часов появилась информация о массированных ударах беспилотников по американским объектам на территории Объединённых Арабских Эмиратов и Кувейта.

В Военно-морских силах Ирана заявили, что атаки проводились с использованием дронов. В свою очередь Генеральный штаб Ирана сообщил, что под руководством нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи страна намерена жёстко ответить на действия США и «заставить их пожалеть о своих атаках».