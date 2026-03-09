Иран провел 30-ю волну ударов против США и Израиля

Вооруженные силы Ирана сообщили о проведении 30-й волны ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом рассказала служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), отметив, что операция прошла «со стопроцентным успехом» с использованием ракет и стратегических БПЛА.

По словам представителей КСИР, удары проводились одновременно с избранием нового верховного лидера и были направлены на американские базы в регионе и на север оккупированных территорий. В заявлении ведомства уточняется, что применялись ракеты «Хорремшахр», «Фаттах» и «Хейбар» на жидком и твердом топливе, а также современные беспилотники.

В КСИР подчеркнули, что операция носила название «Правдивое обещание 4» и была проведена с полной эффективностью.

Представители Корпуса отметили, что удары стали ответом на действия США и Израиля, которые 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, в результате чего погибли гражданские и был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, передает РИА Новости.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».