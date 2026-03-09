Между США и Европой укрепился разрыв из-за войны в Иране

Разрыв между США и Европой укрепился после того, как Вашингтон начал военную операцию против Ирана. На это указал британский журнал The New Statesman.

«Война лишь ускорила ухудшение трансатлантических отношений. Смешанная реакция европейских столиц вызвала в Вашингтоне подлинное негодование», — сказано в публикации. При этом журналисты отмечают, что ближневосточный конфликт — это не первопричина ухудшения отношений между сторонами. Разрыв назревал уже давно — Вашингтон отказывался считаться с мнением европейских лидеров. Кроме того, у сторон регулярно возникали разногласия по конфликту на Украине.

Как пишет The New Statesman, США не считают Европу серьезным игроком на мировой арене. Кроме того, в последнее время, говорится в материале, стороны осознают, что мировоззрение каждой из них непримиримо по отношению к другой.

Ранее стало известно о напряжении между США и Израилем, которое возникло из-за ударов по нефтяным объектам Ирана.