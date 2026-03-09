Очевидцы сняли на видео взрывы на базе пятого флота ВМС США

Очевидцы сняли мощный взрыв на базе пятого флота ВМС США в столице Бахрейна Манаме. Видео опубликовал Telegram-канал Mediterranean Man.

«Взрывы в Бахрейне», — говорится в комментарии к публикации.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщало, что со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании Bapco в Бахрейне поднимается густой дым.

9 марта турецкий телеканал TRT Haber сообщал, что американская ракета Patriot дала сбой и рухнула в жилом районе столицы Бахрейна Манаме. Предварительно, в результате произошедшего есть пострадавшие. Обстоятельства падения ракеты выясняют военные специалисты.

Также 9 марта несколько жителей Бахрейна пострадали в ходе атаки беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в районе Ситра к югу от Манамы. Пострадали несколько человек, один из них был тяжело ранен. Кроме того, ущерб был нанесен ряду домов.

Ранее Иран ударил по двум странам Персидского залива.