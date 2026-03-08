Стало известно о разногласиях между США и Израилем на фоне ударов по Ирану

Между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах.

«Мы считаем, что это была плохая идея», — сказал чиновник.

Транзит в Тегеране: что ждет политическую систему Ирана без Хаменеи

Ранее CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве Израиля сообщил, что удары Армии обороны Израиля по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта.