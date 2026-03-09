Украинский штаб разбомбили ВКС России во время совещания

ВКС РФ разбомбили штаб ВСУ во время совещания в Краматорске
В результате удара Воздушно-космических сил России по пункту управления 100-й бригады ВСУ в Краматорске ликвидировано 15 украинских военных, еще 22 ранены. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин.
Удар наносился по зданию, где проходило совещание командного состава — об этом говорило скопление автотранспорта. Работали отряд «Смуглянка» и центр БПЛА «Рубикон».
Уничтожено: 4 пикапа и 2 броневика.
Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало. Напомним, 28 февраля российская ствольная артиллерия впервые нанесла удар по Краматорску, что подтверждали в том числе и украинские источники.