Турция перебросит истребители на север Кипра на фоне конфликта вокруг Ирана

Турция перебросит шесть истребителей F-16 Fighting Falcon в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на заместителя главы ведомства гражданской авиации ТРСК Ашкына Мешели.

По его словам, боевые самолеты будут переброшены на север Кипра утром 9 марта из соображений безопасности, маневр не отразится на полетах гражданской авиации.

6 марта министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона в связи с резким обострением ситуации. По словам министра, ведущие национальные перевозчики — Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress — прекратили полеты в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию как минимум до 9 марта. При этом для некоторых направлений установлены более длительные ограничения: так, компания Pegasus не планирует летать в Иран до 12 марта, а флагманская Turkish Airlines продлила запрет на иранские рейсы до 20 марта.

5 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.