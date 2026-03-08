Появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране

Появилось видео пожара на ядерном объекте в иранском Исфахане. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Национальный центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что при ракетном ударе США и Израиля был поврежден объект.

Кроме того, этим вечером ЦАХАЛ поразил нефтяной склад у аэропорта Кешм в Иране, недалеко от Ормузского пролива.

Объект подвергся ракетному обстрелу в субботу, 7 марта. По данным СМИ, центр получил серьезные повреждения. Информации о радиационном загрязнении не поступало.

Ранее министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право, а военная операция не соответствует принципам ООН.

«Масштабная война»: как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран