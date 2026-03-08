Отставной офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник заявил о катастрофических последствиях военной агрессии Вашингтона против Ирана. По его мнению, Соединенные Штаты оказались втянуты в масштабный конфликт под давлением Израиля, что уже привело к значительному материальному и стратегическому ущербу для американской стороны.

В эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена эксперт подчеркнул, что текущее развитие событий не входило в первоначальные планы Белого дома.

«Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали», — констатировал Крапивник.

Характеризуя отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом в условиях текущего кризиса, он отметил, что «куда бы ни пошел хозяин, раб последует за ним», добавив, что решение о начале эскалации фактически принималось израильским руководством, а не администрацией Дональда Трампа.

Масштаб финансовых потерь подтвердило и издание Foreign Policy, сообщив, что замена американских радарных систем, уничтоженных иранскими ударами, обойдется бюджету более чем в миллиард долларов и потребует нескольких лет работы. Кроме того, по данным журнала, беспрецедентная интенсивность расходования боеприпасов в ходе операции выявила критическое истощение их запасов на складах США.

Оценка реального урона остается предметом острых споров. Представители Тегерана заявляют о десятках уничтоженных военных объектов США и многочисленных жертвах среди личного состава в результате ответных ракетных атак. В свою очередь, официальный Вашингтон признает лишь материальный ущерб инфраструктуре и повреждение техники, отрицая массовую гибель военнослужащих.