Стало известно о серьёзных повреждениях ядерного объекта в Исфахане

Атака США и Израиля была совершена 7 марта, рассказали в Национальном центре ядерной безопасности страны. По данным агентства ISNA, сообщений о радиационном загрязнении воздуха не поступало.

Ядерный объект в Исфахане стал одной из целей Соединённых Штатов и Израиля во время военной операции против Ирана в июне 2025 года. Как считают в Вашингтоне, под обломками остались запасы примерно 440 килограммов урана, обогащённого до 60%.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в феврале американские спецслужбы зафиксировали на спутниковых снимках земляные работы в Исфахане. Как заявили власти США, Иран пытается защитить подземные входы от ударов или готовит вывоз урана.