Зеленский сообщил, когда украинские эксперты по БПЛА отправятся на Ближний Восток

Украина получила «некоторые сигналы» о том, как помочь мирным гражданам в зоне военных действий на Ближнем Востоке и военным США, дислоцированным в некоторых странах, написал в Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

Политик сообщил, что республика предоставит своих экспертов и позаботится об их защите. Киев ведет диалог по этому поводу со своими партнерами. Глава государства отметил, что о деталях говорить пока рано.

«На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут — потому что они едут сразу со способностями помочь, — будем двигаться дальше», — сказал Зеленский и призвал дождаться первых результатов.

В одном из предыдущих постов он уточнил, что речь идет об опыте украинских военных по защите от БПЛА Shahed.

До этого стало известно, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена.

Сейчас ведутся переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом Зеленский получает «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.