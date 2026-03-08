Власти российского города рассказали о последствиях ночного удара

В Белгороде после ночного обстрела ВСУ пострадал мирный житель. Во многих домах есть перебои со светом, теплом и водой. Об этом заявил мэр Валентин Демидов.

В телеграм-канале градоначальник отметил, что от сегодняшнего ночного обстрела пострадал один мирный житель, он получил баротравму. Врачи оказали ему помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Также повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, административное здание предприятия, пять автомобилей.

«Серьезно повреждены объекты энергетики. Из-за этого перебои со светом, водой и теплом во многих домах. Аварийные бригады работают без остановки», — заявил мэр.

По его словам, сразу после ночного обстрела оперативные службы закрыли тепловой контур во всех поврежденных квартирах. Сейчас готовятся акты для строителей, чтобы начать ремонт.

Демидов добавил, что в воскресенье днем также был зафиксирован удар БПЛА по территории коммерческого предприятия. Повреждена конструкция, пострадавших нет.