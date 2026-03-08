Дом русской культуры в Ливане разрушен

Здание Дома русской культуры в ливанском городе Набатия было полностью разрушено в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Об этом заявил директор учреждения Асаад Дия.

Дом русской культуры в Набатии был открыт в 2004 году и занимал первый этаж пятиэтажной постройки. Как рассказал Дия, на протяжении многих лет культурный центр служил местом притяжения для выпускников российских высших учебных заведений и соотечественников, проживающих в южных районах Ливана.

"Работали курсы русского языка, дети занимались музыкой, танцами, рисованием. У нас был зал, в котором устраивались торжественные вечера российско-ливанской дружбы и концерты", - приводит слова директора ТАСС.

Он также напомнил, что здание пострадало еще в ходе конфликта 2024 года. Восстановительные работы были отложены в связи с тем, что первоочередная помощь оказывалась семьям, пострадавшим от израильских обстрелов. Ремонт удалось завершить лишь недавно, и, по словам директора, все были рады возвращению центра к жизни.