Иран пригрозил ударами по энергообъектам Ближнего Востока

Иран будет наносить удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать аналогичные объекты на территории исламской республики.

© Zuma / ТАСС

С таким предупреждением выступил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия», сообщает служба Гостелерадио Ирана.

«Если вы готовы терпеть нефть по $200 за баррель, продолжайте эту игру», — заявили в штабе.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что удары по топливным хранилищам на территории страны можно приравнять к ведению химической войны и геноциду против гражданского населения.