ВС России уничтожили пусковую установку реактивной системы MLRS ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы MLRS ВСУ в Харьковской области.

Уточнятся, что она была уничтожена ракетным ударом в районе населённого пункта Молодовая.

«В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные при помощи БПЛА «Герань» уничтожили огневую позицию РСЗО HIMARS в Харьковской области.