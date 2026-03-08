СМИ: Первая неделя войны с Ираном обошлась США в $6 млрд

Первая неделя войны с Ираном обошлась Соединенным Штатам в шесть миллиардов долларов. Об этом пишет издание The New York Times. Согласно подсчетам газеты, около четырех миллиардов было потрачено на боеприпасы, в том числе на ракеты-перехватчики, применявшихся для ударов по Исламской Республике.

Журналисты отмечают, что с начала военной операции Вашингтон и Тель-Авив нанесли по территории Ирана около четырех тысяч ударов, в том числе по позициям баллистических ракет, военным штабам и объектам ВМС. Вместе с тем серьезного урона страна не понесла: существенную часть своего военного потенциала Исламская Республика сохранила. Иран по-прежнему располагает примерно половиной своего ракетного арсенала, а также большей частью БПЛА.

28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции в Иране. По территории страны наносятся ракетные удары. Сообщается о больших разрушениях и гибели гражданских лиц. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые лица в руководстве республики. Иран в ответ наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США, которые расположены в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте и других странах региона.

Ранее сообщалось, что Швейцария раскритиковала действия США и Израиля на Ближнем Востоке. Министр обороны Мартин Пфистер заявил, что совместная военная кампания США и Израиля против Ирана является нарушением международного права. По его словам, удары по Ирану противоречат Уставу ООН, запрещающему применение силы без санкции Совета Безопасности. Федеральный совет Швейцарии выразил глубокую обеспокоенность стремительным расширением конфликта на Ближнем Востоке, призвав все стороны к максимальной сдержанности.