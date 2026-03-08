Собянин: Уничтожен вражеский БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере MAX.

В этот же день беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказывается медпомощь.

Кроме того, пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки вражеских дронов. В тушении возгорания участвует 91 человек, задействовано 26 единиц техники.