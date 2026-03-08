Киев направил военных инструкторов в страны Персидского залива

Зеленский объявил об отправке украинских военных специалистов в страны Персидского залива. Первая группа экспертов отбудет уже в понедельник, 9 марта, сообщает украинский телеканал. Их задача - обучать военных из ближневосточных государств противодействию воздушным атакам, в том числе с использованием беспилотников.

«На следующей неделе эксперты будут на месте, они осмотрятся и помогут. Они едут, чтобы помочь», - заявил Зеленский.

Решение Киева продиктовано ростом международного интереса к украинскому опыту борьбы с дронами. Ранее стало известно, что США планируют использовать для противодействия иранским БПЛА систему Merops. Этот компактный комплекс, запускающий дроны-перехватчики, прошел боевые испытания на Украине. Система использует искусственный интеллект для навигации в условиях помех и уже была развернута в Польше и Румынии.

Зеленский подтвердил, что Вашингтон запросил помощь Украины в борьбе с иранскими «Шахедами», а президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять "помощь от любой страны».

По данным The Wall Street Journal, перехватчики Merops будут направлены на Ближний Восток из европейских запасов армии США вместе с американским персоналом для обучения военных. Украина, в свою очередь, предоставит инструкторов для обучения работе с этой системой. Кроме того, The Financial Times сообщала о переговорах по созданию аналога украинской системы акустического обнаружения «Небесная крепость».

По словам Зеленского, несколько стран региона уже выразили заинтересованность в украинских технологиях перехвата дронов, и Киев готов продать те объемы, которые не требуются его собственным силам. Президент уточнил, что сейчас ведутся переговоры с тремя странами. Представители Катара, ОАЭ и других государств посещали украинские производственные мощности и учебные центры, чтобы ознакомиться с опытом борьбы с «Шахедами».

Отправка специалистов дает Киеву редкую возможность прямого обмена своих знаний на военную и финансовую поддержку от США, пишет Politico. Это происходит на фоне эскалации в регионе: после начала американо-израильской операции против Ирана, иранские силы начали наносить удары по объектам в странах - союзницах Вашингтона, включая военные базы США.

Только за первые дни конфликта Иран запустил более 800 ракет и 1400 ударных дронов, что создало серьезную нагрузку на системы ПВО союзников.