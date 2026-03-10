Названа неожиданная причина возможного удара США по школе в Иране

США могут быть причастны к удару по начальной школе для девочек в Иране из-за использования старых разведывательных данных.

Неожиданную причину назвал CBS News со ссылкой на источники.

«Предварительная оценка США предполагает, что Штаты "вероятно" несут ответственность за атаку, но не были намеренно нацелены на школу и нанесли удар по ней по ошибке, вероятно, из-за использования устаревших разведывательных данных, которые ошибочно идентифицировали этот район как часть иранской военной базы», — передает телеканал.

По словам другого источника, следователи считают, что американские военные могли быть ответственны за удар по школе, поскольку они проводили операции в том районе, а израильские военные — нет. Однако он добавил, что «окончательных выводов пока не сделано».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек в Минабе. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова американского лидера, добавив, что Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».