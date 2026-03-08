Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над территорией России

В первой половине дня 8 марта дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени над территорией страны было уничтожено 152 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака затронула обширную географию: от западных границ до южных регионов и акватории Азовского моря.

Наиболее мощный удар пришелся по Брянской области, где системы ПВО сбили 103 дрона. Это абсолютный максимум за сегодняшнюю половину дня, что говорит о попытке противника насытить воздушное пространство именно на этом направлении. Все цели были своевременно обнаружены и поражены, пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

Тульская область заняла второе место по числу перехваченных целей. Там уничтожено 13 беспилотников. В Калужской области сбито 12 аппаратов, а в Белгородской — 10. Таким образом, приграничные и центральные регионы России вновь подверглись комбинированной атаке с воздуха, но все попытки прорыва были пресечены.

Четыре дрона были уничтожены в акватории Азовского моря, три — над Курской областью. Еще по два беспилотника сбили в Краснодарском крае, в Республике Крым и в Московском регионе. Один аппарат ликвидирован в небе над Орловской областью. География налета в очередной раз подтверждает, что киевский режим пытается атаковать не только приграничные, но и глубинные районы страны.

Всего же за неполный световой день 8 марта российские средства ПВО продемонстрировали высокую эффективность, не допустив прорывов к критически важным объектам. Работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей продолжается в круглосуточном режиме.