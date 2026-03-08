Трамп вздрогнет от сегодняшней ночи: в Иране пообещали возмездие

Вооруженные силы Ирана намерены радикально увеличить интенсивность атак на американские и израильские военные объекты в ближайшие часы. Командование Корпуса стражей исламской революции приняло решение о расширении масштабов применения беспилотной авиации и тяжелых ракетных систем в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

О подготовке новой волны ударов сообщило агентство Fars со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Согласно информации издания, атаки начнутся в ночь на 9 марта и затронут ключевые позиции противника в регионе. Представители КСИР подчеркнули, что наращивание мощи станет прямой реакцией на агрессивную политику Вашингтона:

«Для противодействия варварским действиям Трампа и Белого дома КСИР нарастит интенсивность операций с использованием БПЛА на 20%».

В агентстве также уточнили, что в ходе предстоящей ночной операции «вдвое будет увеличено применение сверхтяжелых стратегических ракет».

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Али Мохаммад Наини подтвердил, что Тегеран обладает ресурсами для ведения интенсивной войны на протяжении как минимум полугода. Он предупредил, что в распоряжении республики имеются новейшие типы вооружений высокой дальности, которые до этого момента практически не задействовались. По оценке иранского командования, переход к использованию более мощных систем должен продемонстрировать Белому дому готовность к длительному и разрушительному противостоянию.