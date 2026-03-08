В Тель-Авиве прогремел взрыв

В районе Тель-Авива во время ракетной атаки прогремел взрыв. По предварительным данным, сработали комплексы ПВО, пишет РИА Новости.

По данным агентства, за несколько минут до этого специалисты ЦАХАЛ зафиксировали ракетные пуски из Ирана.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Иран уничтожил пять американских продвинутых радаров, в том числе, AN/FPS-132, AN/TPS-59, AN/TPY-2, а также три системы THAAD, то есть 30% этих систем в мире.

По его оценке, ПВО США теперь во многом слепа на Ближнем Востоке. Он уточнил, что время предупреждения о входящих атаках сократилось с 30 минут до примерно одной минуты.

В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции заметили, в свою очередь, что ВС Ирана успешно парализовали оборонительную и разведывательную инфраструктуру США и Израиля «в ходе чрезвычайно точной и передовой операции».

В ведомстве подчеркнули, что полностью уничтожено 7 сверхсовременных радаров, которые составляли защитный зонтик безопасности в регионе.

Военные аналитики предположили, что в КСИР имели в виду 5 американских радаров в странах Ближнего Востока и 2 израильских AN/TPY-2 в Негеве, что были направлены в сторону Йемена и Ирана.