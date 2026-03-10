Взрывы прогремели в районе Тель-Авива

В центральной части Израиля вновь объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет с территории Ирана.

© Global look

Отмечается, что сирены системы противовоздушной обороны прозвучали и в районе Тель-Авива, передает ТАСС.

В окрестностях города были слышны взрывы, что свидетельствует о работе израильских систем ПВО.

Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

В понедельник КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля.