Стало известно, что ждет военных США в иранском плену

Американских военных, попавших в плен к иранцам, рано или поздно вернут в Соединенные Штаты, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт заметил, что конфликт США и Ирана находится на начальной стадии, поэтому говорить о судьбе американских военнопленных можно только на перспективу.

По его мнению, пленных военнослужащих США могут использовать в Иране для информационно-политических акций.

«Американцы будут вынуждены выступать по Центральному иранскому телевидению, рассказывать о своих преступных замыслах, о том, кто их посылал совершать тяжкие военные преступления против иранского народа. Из них в информационном плане будут выжимать все возможное», — разъяснил Иванников.

Пленные не смогут отказаться от участия в таких мероприятиях, так как на них будут воздействовать психологически, заметил аналитик. Вместе с тем, добавил он, жизнь военнослужащих находится вне угрозы.

«В Иране сейчас не заинтересованы демонизировать своё правительство и органы правопорядка, поэтому можно вполне уверенно говорить о том, что лётчики после окончания боевых действий будут обменяны либо другим путем вернутся домой», — констатировал эксперт.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани сообщил, что несколько американских военных попало в плен в одной из соседних с Ираном стран.