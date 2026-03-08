СМИ сообщили о первом ударе ОАЭ по Ирану

Объединённые Арабские Эмираты впервые с начала войны на Ближнем Востоке нанесли удар по цели в Иране.

Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на свои информированные источники, передаёт РИА Новости.

«ОАЭ в первый раз атаковали Иран, – утверждает СМИ. – Этот удар был нацелен на иранский объект деминерализации воды».

Однако пока никакого официального подтверждения этой информации от сторон не поступало.

Как ранее писала «Свободная Пресса», 7 марта в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявили, что на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ были убиты и раненые 200 человек.

О войне США и Израиля с Ираном и ситуации на Ближнем Востоке читайте в материале «СП»

Новости, аналитика и всё самое важное о вооружении и военных конфликтах, — в военном обозрении «Свободной Прессы»