"В жесткой форме": Россия спросила с Украины за генерала ГРУ

Российская делегация в крайне жесткой форме потребовала от украинской стороны объяснений по факту покушения на первого заместителя начальника Главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков.

«Вопрос о покушении на Алексеева, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — заявил Костюков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам главы ведомства, инцидент стал предметом серьезного разбирательства в ходе переговорного процесса.

Напомним, что покушение на высокопоставленного офицера произошло 6 февраля в Москве: неизвестный открыл огонь по генералу Алексееву в жилом доме на Волоколамском шоссе, после чего раненый военачальник был экстренно госпитализирован.

Следствие уже установило причастность к преступлению спецслужб Украины, действовавших при поддержке иностранных кураторов. Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что в деле прослеживается «британский след», а задержанные исполнители признались, что выполняли задание СБУ.