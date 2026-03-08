Плевать на гробы: США обучают в Иране армию апокалипсиса
Соединенные Штаты используют военные действия в Иране как масштабную испытательную площадку для отработки навыков ведения войн будущего.
По мнению политолога Юрия Светова, администрация Дональда Трампа сознательно игнорирует потери личного состава, рассматривая регион как лабораторию для подготовки вооруженных сил к глобальному столкновению 21 века.
Он пояснил, что Вашингтон целенаправленно использует различные методы атаки для тестирования оружия и отработки теории на практике, включая способы преодоления ПВО и борьбу с беспилотниками. По словам эксперта, американское командование внимательно анализирует опыт современных конфликтов и осознает необходимость адаптации к совершенно иным условиям ведения боя.
Юрий Светов добавил, что жизни солдат не являются приоритетом для Пентагона сейчас в сравнении с получаемыми навыками. По его мнению, «американская сторона спокойно реагирует на все новости о своих неудачах: им, по большей степени, безразличны человеческие потери. Взамен они учатся, как бороться с беспилотниками, как преодолевать ПВО».