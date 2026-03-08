Минобороны Британии анонсировало создание гиперзвуковой ракеты

Великобритания к 2030 году планирует представить демонстрационный образец собственной гиперзвуковой ракеты.

Об этом рассказал замминистра обороны страны Люк Поллард, передает ТАСС.

«Гиперзвуковая программа Минобороны нацелена на разработку демонстрационного образца оружия к 2030 году», — отметил чиновник.

До этого в Британии заявляли, что на разработку гиперзвукового оружия Лондон потратит в 2026 году £400 млн фунтов (более $530 млн).

В частности, речь идет о проекте Stratus, в рамках которого ведется создание ракеты следующего после Storm Shadow поколения. Великобритания участвует в проекте вместе с Францией и Италией. Новые ракеты смогут поражать корабли и средства ПВО противника.

Кроме того, вместе с Германией Соединенное Королевство разрабатывает дальнобойную систему Deep Precision Strike. Новая система будет иметь дальность полета более 2000 км и станет одной из самых передовых систем, разработанных Великобританией.