Число жертв израильской атаки на Ливан приблизилось к 400

Израильская армия расширяет масштабы военной кампании, нанося удары одновременно по двум соседним странам. За последние сутки под огнем оказались как объекты на территории Ирана, так и густонаселенные районы Ливана. По официальным данным, число жертв среди ливанцев стремительно растет, а иранская военная инфраструктура несет серьезные потери.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате израильских ударов по стране приблизилось к 400. Еще свыше 1000 человек получили ранения различной степени тяжести. Удары пришлись по южным пригородам Бейрута и долине Бекаа, где, по данным ЦАХАЛ, базируются подразделения «Хезболлы».

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля отчиталась о масштабной воздушной операции против Ирана.

«ВСС нанесли волну ударов, в ходе которой было атаковано более 400 целей», - говорится в заявлении.

Поражены установки для запуска баллистических ракет, а также несколько военных заводов в центральной и западной частях Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, который готовился совместно с США на протяжении четырех месяцев. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции под кодовым названием «Эпическая ярость», направленной на уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана.

Таким образом, Израиль ведет боевые действия на два фронта, нанося удары как по иранской военной инфраструктуре, так и по ливанской «Хезболле». Число жертв среди мирного населения в Ливане продолжает расти, а военный потенциал Ирана подвергается систематическому разрушению. Ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне напряжённой.