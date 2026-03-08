СМИ узнали, что Израиль был готов атаковать Иран без США

Перед началом конфликта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту США Дональду Трампу, что Израиль готовился атаковать Иран даже, если США не примут участия.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

«Премьер-министр заявил, что Израиль будет готов ударить по Ирану с участием США или без них, хотя он хотел, чтобы Трамп одобрил операцию», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, Нетаньяху подталкивал Трампа к вступлению в войну с Ираном во время визитов в Белый дом в декабре и феврале. В конце февраля он сообщил американскому президенту о том, что у Израиля есть данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения 28 февраля. Только после этого Трамп решил поддержать израильскую операцию.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке. В том числе российский лидер пообещал коллегам из арабских стран передать Ирану озабоченность ударами по их инфраструктуре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.