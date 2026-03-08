Капитан запаса ответил на сообщения о военной помощи России Ирану

Между Россией и Ираном существует стратегическое партнерство и проходили военные учения, однако помощь в целеуказании Тегерану не доказана, сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее аналитик по вопросам национальной безопасности Аарон Маклин заявил, что возможное сотрудничество России с Ираном является очень серьезным событием. Эксперт отметил, что у российской стороны есть реальные возможности для помощи Ирану, в том числе в области целеуказания.

Дандыкин указал, что между Россией и Ираном было определенное военное сотрудничество, которое выразилось в некоторых совместных учениях и поставках вооружения различного плана, в том числе подводных лодок класса «Варшавянка». Кроме того, Россия предлагала поставить средства ПВО, однако Иран от предложения отказался, добавил эксперт.

«Но сейчас даже то, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф призывает не давать Ирану целеуказания, то это тоже по большому счету не доказано. Доказано только одно — настаиваем на мирных соглашениях. А вот такого договора, как есть у нас с КНДР о военном сотрудничестве и взаимопомощи, у России с Ираном нет», — сказал Дандыкин.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что Вашингтон попросил Москву не передавать Ирану разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке. По его словам, США поднимали этот вопрос в контактах с российской стороной.