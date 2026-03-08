ЦАХАЛ заявил об ударах по 400 целям в западной и центральной частях Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по более чем 400 объектам на территории Западного и Центрального Ирана в рамках операции «Ревущий лев».

По данным израильских военных, массированная атака была проведена авиацией в течение последних суток. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры исламской республики.

«В течение последнего дня израильские ВВС провели широкую волну ударов... в ходе которой многочисленные боеприпасы были сброшены на более чем 400 целей военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что под удар попали пусковые установки баллистических ракет, места производства оружия, системы противовоздушной обороны и склады материального обеспечения.

Ранее ЦАХАЛ заявил о новой волне атак по территории Ирана.