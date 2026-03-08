Пентагон озвучил стоимость недельной военной операции в Иране

Соединенные Штаты потратили около 6 миллиардов долларов за первую неделю военной операции против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные, которые Пентагон представил Конгрессу. Основная часть средств - 4 миллиарда долларов - ушла на боеприпасы, преимущественно для систем перехвата иранских ракет.

Законодатели в Вашингтоне ожидают, что администрация Белого дома в ближайшее время обратится к ним с запросом о выделении дополнительного финансирования на продолжение военной кампании. Сумма в 6 миллиардов за неделю показывает, насколько затратной может стать эта операция, если она затянется.

Напомним, 28 февраля США совместно с Израилем начали массированную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран. В результате погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых фигур иранского руководства.

В Белом доме обосновали атаку необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, якобы исходящие от Тегерана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, атаковав объекты на территории Израиля.

Кроме того, ударам иранских сил подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Таким образом, конфликт быстро вышел за пределы двустороннего противостояния и охватил значительную часть Ближнего Востока.