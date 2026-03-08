Раскрыто количество перехваченных российской ПВО БПЛА и бомб за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь управляемый авиационных бомб противника. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

По данным оборонного ведомства, за сутки российские ПВО также уничтожили 13 реактивных снарядов, выпущенных из американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS и 180 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российское подполье сообщило об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами.