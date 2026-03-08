Полгода в огне: Иран готовит США ракетный сюрприз

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Али Мохаммад Наини заявил о способности Ирана вести интенсивные боевые действия в текущем ритме на протяжении как минимум шести месяцев.

© Московский Комсомолец

По его словам, арсенал страны полностью подготовлен для ведения масштабного и длительного конфликта. Как подчеркнул представитель КСИР в комментарии гостелерадиокомпании Ирана, военный потенциал республики включает баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, а также ударные корабли. По утверждению Наини, национальные вооруженные силы готовы к долгому противостоянию: «Иран способен вести интенсивную войну как минимум шесть месяцев в текущем ритме».

Бригадный генерал также отметил, что в ближайшее время командование планирует задействовать в операциях возмездия вооружения, которые ранее практически не применялись на поле боя.