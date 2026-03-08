Американские военные попали в плен в одной из соседних с Ираном стран, рассказал в своем Telegram-канале секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

США 28 февраля 2026 года начали масштабную военную операцию против Ирана. Американские ВВС и ВМС нанесли удары по жилым домам, больницам, правительственным зданиям, спортивным комплексам, школам республики.

КСИР нанес ответные удары по 27 американским военным базам. Лидеры ряда вооруженных группировок Ливана и Йемена заявили о поддержке действий Тегерана.

В Иране заявили, что США потеряли в первые дни порядка 500 солдат и офицеров, 7 марта — еще свыше 200 военных. В Вашингтоне признали потерю только 6 военнослужащих.

Лариджани выразил возмущение тем, что Пентагон скрывает свои весьма значительные потери. Он добавил, что американские солдаты не только погибли, но еще и попали в плен.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — отметил секретарь Высшего совета.

Чиновник заметил, что информация о захвате военнослужащих поступила к нему совсем недавно. Он уточнил, что подробностей о судьбе американцев пока не знает.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке были сбиты американские военные самолеты. Пилоты катапультировались, вместе с тем их дальнейшая судьба не раскрывается.