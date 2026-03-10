НАТО готовится к возможному конфликту с Россией в ближайшем будущем и собирается разместить ядерное оружие (ЯО) в Финляндии. Об этом сообщил РИА Новости член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

© Лента.ру

Так он прокомментировал планы финских властей изменить закон о ядерном оружии. По словам собеседника агентства, перемещение ядерного оружия в Финляндию и ракет большой дальности является стратегическим решением для того, чтобы иметь решающее преимущество против России в случае ядерной войны.

Мема также высказал мнение, что Россия не представляла угрозы для Финляндии ни до, ни после присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

Bloomberg: Финляндия отменит ограничения на ядерное оружие у себя

Ранее Мема предупредил, что размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией.

Как рассказала председатель партии «Левый союз» Минья Коскела рассказала, что закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия (ЯО) через Финляндию готовился втайне от парламентариев. Как объяснил глава финского Минобороны Антти Хяккянен, отмена запрета на перевозку ядерного оружия через Финляндию сокращает риск того, что государство окажется объектом для военных действий со стороны РФ.