Военнослужащие Южной группировки войск в ходе выполнения боевых задач за последние сутки нанесли значительный урон инфраструктуре и технике противника. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков в видеоролике, опубликованном Министерством обороны РФ.

По словам представителя военного ведомства, особую эффективность продемонстрировали расчеты беспилотных систем. С их помощью было поражено 43 блиндажа и укрытия, предназначенные для размещения живой силы украинских формирований. Уничтожение этих объектов существенно снижает возможность противника скрытно размещать резервы вблизи линии боевого соприкосновения.

Кроме того, под прицел российских дронов попали средства связи и управления. Всего за сутки было ликвидировано 15 антенн, которые использовались ВСУ для обеспечения коммуникации между подразделениями и для управления собственными беспилотными летательными аппаратами.

Еще одним важным достижением стало уничтожение двух наземных робототехнических комплексов противника. Применение такой техники говорит о попытках ВСУ использовать современные технологии для минимизации потерь личного состава, однако российские силы успешно противостоят этим нововведениям.

Работа подразделений Южной группировки войск продолжается в плановом режиме. Разведка ведёт постоянный мониторинг позиций противника для своевременного выявления и поражения новых целей.